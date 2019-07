Top Ten in Deutschland : Parkbad Wadgassen wieder unter besten Zehn

Wadgassen Top Ten in Deutschland – das ist schon was. Bei den Freibädern darf sich das Parkbad Wadgassen nach 2018 wieder zu den besten Zehn der Republik zählen.

„Zum wiederholten Mal ist das Parkbad in Wadgassen zu einem der schönsten Freibäder in der Bundesrepublik Deutschland gekürt worden“, das hat am Mittwoch die Gemeinde Wadgassen mitgeteilt. „Damit konkurriert die Gemeinde im Saarland mit Städten wie Berlin, Hamburg oder München“, jubiliert Axel Weber, in der Abteigemeinde zuständig für Wirtschaft und Tourismus.