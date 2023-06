Tag der offenen Gartentür in Werbeln Hinter der Gartentür versteckt sich ein kunstvolles Idyll

Wer am großen Gartentisch neben Wolfgang Huselsteins Koi-Teich sitzt und dem plätschernden Wasserfall zuhört, glaubt kaum, dass die Durchgangsstraße zwischen Werbeln und Ludweiler nur wenige Meter hinter dem Haus vorbeiführt. Wenn Lastwagen vorbeifahren, höre man das zwar, aber „ansonsten leben wir hier in der Natur und mit der Natur“. Schon seit Jahren sei beispielsweise eine Wildente zum Brüten am Teich zu Gast.