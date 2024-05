SV Friedrichweiler II Verabschiedet sich der Trainer mit dem Aufstieg?

Gibt es beim SV Friedrichweiler zum zweiten Mal in dieser Saison Aufstiegsjubel? Die erste Mannschaft des Clubs wurde bereits vor einigen Wochen Meister der Fußball-Landesliga und steigt in die Verbandsliga auf. Die Reserve des Vereins kann nun den Sprung in die Bezirksliga schaffen. Als Vizemeister der Kreisliga A Saar hat sich der SV für eine Dreierrunde um einen zusätzlichen Platz in einer Bezirksliga im Kreis Westsaar qualifiziert. Im ersten Spiel trifft der SV an diesem Mittwoch um 19 Uhr in Fraulautern auf die SG Mettlach-Merzig II, den Vizemeister der Kreisliga A Untere Saar.