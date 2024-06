Bitterer Gegentreffer in der letzten Minute Friedrichweiler II: Der Traum von der Bezirksliga ist geplatzt

Dabei musste Noswendel Wadern II mehr als 45 Minuten in Unterzahl agieren, da Manuel Hero nach einem Foul die Rote Karte sah (41. Minute). Dennoch ging der Vizemeister der Kreisliga A Hochwald nach 52 Minuten durch Yannick Gleser in Führung. Dann aber war Friedrichweiler an der Reihe, glich durch Jocelyn Le van Cau (59.) aus. Zu Beginn der Nachspielzeit brachte Oliver Hein Friedrichweiler II mit 2:1 in Führung, doch die Freude dauerte nicht lange, denn Andreas Haupenthal glich nur eine Minute später aus. Damit ist Friedrichweiler raus aus dem Rennen um einen Platz in der Bezirksliga. „Dass wir nach der Roten Karte noch einen Punkt geholt haben und zwei Tore in Unterzahl erzielten, werte ich als Erfolg für uns. Das lässt uns alle Optionen im Spiel gegen Mettlach-Merzig“, freute sich Patrick Ditttlinger über das 2:2.