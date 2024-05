Niederlage im ersten Aufstiegsspiel Herber Dämpfer für den SV Friedrichweiler II

Jörg Hein, Trainer des SV Friedrichweiler II, redete nicht lange um den heißen Brei herum: „Wir hatten von Beginn an keine Chance. Mettlach-Merzig II war uns in allen Belangen überlegen.“ Am Mittwoch hatte seine Mannschaft, Vizemeister der Fußball-Kreisliga A Saar, im ersten Spiel der Aufstiegsrunde der Vizemeister zur Bezirksliga eine deutliche Niederlage kassiert. Vor 500 Zuschauern unterlag Friedrichweiler II in Fraulautern der SG Mettlach-Merzig II, Vizemeister der Kreisliga A Untere Saar, mit 0:4.