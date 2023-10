Genussmarkt in Wadgassen Süße und herzhafte Genüsse locken die Besucher an

Die rund 450 Parkplätze am Wadgasser Outlet-Center My Land waren am Sonntag nahezu komplett belegt. Wer noch einen Stellplatz haben wollte, musste mehrere Runden drehen, bevor irgendwo etwas frei wurde. Die Shops hatten zu einem verkaufsoffenen Sonntag in Verbindung mit einem Genussmarkt eingeladen. Das Angebot reichte von Ziegenkäse und -wurst über Obstbrände, Weine und Honig, Pasta und handgemachte Seifen bis zu süßen und herzhaften Leckereien für den Sofortverzehr.