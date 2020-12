Kostenpflichtiger Inhalt: Serie Vor Jahr und Tag : Dorfgemeinschaft wird in Differten großgeschrieben

Da das Wintersonnwendfest durch Corona nicht stattfinden kann, gibt es dieses Jahr Weihnachten „To Go“. Zu sehen ist die Vorsitzende des Vereins „Dahemm in Differten“, Petra Greiber. Foto: BeckerBredel

Differten Um die Dorfgemeinschaft in Differten zu stärken, gründete sich 2019 der Verein „Dahemm in Differten“. Seitdem hat der Verein schon so manches auf die Beine gestellt.