Kostenpflichtiger Inhalt: Stundenlanger Nervenkrieg : Mann auf Hotel-Dach in Gefahr: SEK-Einsatz in Roden

Nachdem er nach mehreren Stunden zur Aufgabe bewegt worden war, wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Foto: BeckerBredel

Roden Ein junger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand hielt die Einsatzkräfte am Montag in Atem.