Nachfolge beim Weihnachtsbaum-Markt : Sebastian Heib führt die Tradition in Schaffhausen fort

Sebastian Heib mit seinen Söhnen Lars (links) und Leonhardt (rechts) beim Füttern des Damwilds in Schaffhausen. Der 36-Jährige hat die Nachfolge von Fred Weber angetreten. Foto: Ruppenthal

Schaffhausen An der Turner-Straße in Schaffhausen öffnet an diesem Samstag der Weihnachtsbaum-Markt. Täglich gibt es dort Tannen und noch einiges mehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rolf Ruppenthal

Jahrzehntelang engagierte sich Familie Weber in Schaffhausen für die „Hilf-Mit!“- Aktion der Saarbrücker Zeitung. Das Weber-Häuschen in der Turnerstraße lockte Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Saarland an. Und so spielte es im Laufe der Jahre mit seinen Verkaufsaktionen von Weihnachtsbäumen und hauseigenen Hirschspezialitäten beachtliche Spendensummen ein.

Mit dem tragischen Unfalltod von Fred Weber im Sommer dieses Jahres drohte das Ende dieser Aktivitäten. Aber es geht weiter: Sebastian Heib (36), ein guter Freund des verunglückten Fred Weber, macht in dessen Sinne weiter. Und da er ihm seit Jahren bereits hilfreich zur Seite stand, kennt er sich auch bestens aus, wie es gemacht wird.

Und so startet an diesem Samstag, 3. Dezember, wieder der Weihnachtsbaum-Markt am ehemaligen Weber-Häuschen an altbewährter Stelle in der Schaffhauser Turner-Straße. Und Heib hat sich bestens auf den Verkauf von frischgeschlagenen Tannenbäumen, Ballenpflanzen Tannenzweigen, hauseigenen Hirschspezialitäten, Glühwein, Kuchen und anderen Leckereien vorbereitet. Ganz offiziell hat er die Nachfolge von Weber übernommen. In speziellen Schulungen hat er sich zudem intensiv auf die artgerechte Haltung des Damwilds und die sachgerechte Fleischverarbeitung vorbereitet.