Saitenspielkreis Saitenspielkreis gibt Konzert in Luxemburg

Der Differter Saitenspielkreis führt sein nächstes Konzert am Samstag, 25. August, in Echternach/Luxemburg durch. Beginn ist um 15 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul.