Fußball-Verbandsliga SSC Schaffhausen setzt „Verjüngungskur“ fort

„Wir haben eine gute A-Jugend – und jetzt wollen wir den Spielern, die aus dieser kommen, die nötige Spielpraxis geben, dass sie in zwei bis drei Jahren Stützen in der ersten Mannschaft sein können“, erläutert Trainer Mischa Theobald. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere der Jungs beim ersten Spiel von Beginn auf dem Feld steht.“ Der SSC Schaffhausen bildet im Jugendbereich gemeinsam mit dem SV Friedrichweiler und den SF Hostenbach die JSG Bisttal. Deren A-Jugend spielt in der Verbandsliga.