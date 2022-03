Irritationen bei Anwohnern : Rostbraunes Wasser in der Bist bei Wadgassen: Gemeindewasserwerk klärt über Verfärbung auf

Stark verfärbtes Wasser in der Bist in Differten hatte diese Woche einige Anwohner irritiert. Jetzt sind die Untersuchungen des Gemeindewasserwerks abgeschlossen.

Entwarnung in Wadgassen: Die Rotverfärbungen der Bist am späten Mittwochnachmittag in Differten sind unproblematisch. Wie Wehrführer Guido Hübschen auf Anfrage mitteilte, handelte es sich laut den Erkenntnissen des Gemeindewasserwerks dabei um unbelastete Schwebstoffe aus der Filteranlage des Pumpwerks zwischen Linslerhof und Differten. Diese unproblematischen Bestandteile wurden bei einer Rückspülung, also einer Reinigung der Filter, freigesetzt und in die Bist geleitet. Diese Materialien enthielten keinerlei Gift- oder Schadstoff.