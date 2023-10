TV-Koch half Restaurant in Wadgassen Halbes Jahr nach Besuch von Frank Rosin – so geht es der Bisttalstube heute

Klappernde Töpfe und Pfannen, zischendes Öl und das Schwatzen hungriger Gäste – diese Geräusche schallen normalerweise durch Michael Strassers Küche und Gastraum in der Bisttalstube. Doch vor etwa einem halben Jahr konnte man dort noch etwas anderes hören: die Stimme des berühmten Fernsehkochs Frank Rosin. Denn die Bisttalstube nahm an dem erfolgreichen TV-Format Rosins Restaurants teil, das mittelmäßig bis schlecht laufende Restaurants wieder auf Vordermann bringen will. Einige Tage verbrachte der Sternekoch in der Bisttalstube und schaute Strasser bei der Arbeit über die Schulter. Jetzt wurde die Folge ausgestrahlt.