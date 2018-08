später lesen Einweihung Renoviertes Kreuz wird eingeweiht Teilen

Das „Fest der Kreuzerhöhung“ am Freitag, 14. September, erhält in der katholischen Pfarrgemeinde „Herz Jesu“ Hostenbach eine besondere Note. Das renovierte Kreuz am Seiteneingang der Kirche wird feierlich eingesegnet.