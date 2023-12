900 Jahre Katholiken feiern Jubiläum in Differten

Am 15. Mai 1893 fand in dem heutigen Wadgasser Ortsteil das erste Kirchweihfest in der damals neu erbauten Gangolf-Kirche statt. Ein Kirchdorf ist Differten freilich seit mindestens acht Jahrhunderten, denn eine „Kapelle zu Diffurde“ wurde laut Pastor Peter Leick urkundlich bereits im Jahr 1223 erwähnt. „Damals bestätigte eine Urkunde des Erzbischofs Didericus von Trier eine Schenkung der edlen Gertrudis vom Saarbrücker Grafengeschlecht“, weiß der Wadgasser Seelsorger zu berichten. Die „Comitessa de Sarbrucken“ hatte der Abtei Wadgassen eine Kapelle in Differten zu vollem Eigentum vermacht, die einst ihre Vorfahren errichtet hatten. Die Seelsorge an dieser Kapelle wurde in der genannten Urkunde im Kloster Wadgassen unter dem damaligen Abt Rainerus anvertraut.