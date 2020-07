Weitere Lockerungen : Gemeinde: Parkbad Wadgassen „fast im Normalbetrieb“

Wadgassen Ab jetzt gibt es im Parkbad nur noch Tagestickets.

Ab sofort werde alles „wesentlich einfacher“ im Wadgasser Parkbad, meldete die Gemeinde am Freitagnachmittag, dank gelockerten Corona-Regelungen. So gibt es jetzt nur noch Tagestickets, die online (über die Seite https://wadgassen.c19tracking.de/) gebucht oder am Infopoint im Rathaus Wadgassen zu bekommen sind.