Orchesterverein Wadgassen feiert 125-jähriges Bestehen 130 Musiker stimmen auf 125-Jähriges ein

Wadgassen · Der Orchesterverein Wadgassen startet am Samstag, 13. Januar, um 19 Uhr in der Hostenbacher Glückaufhalle in das Jahr seines 125-jährigen Bestehens. Rund 130 Akteure in vier Orchestern bieten an diesem Abend ein abwechslungsreiches Programm.

11.01.2024 , 18:26 Uhr

In den 125 Jahren seines Bestehens hat der Orchesterverein Wadgassen hunderte von Musikerinnen und Musiker am Instrument ausgebildet. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal