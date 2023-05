Orchesterverein Hostenbach Konzert im Kulturhaus gab es in zwei Etappen

Seit dem Schuljahr 2019/20 betreiben die Grundschule Hostenbach-Schaffhausen und der Orchesterverein Hostenbach gemeinschaftlich das Projekt „Bläserklasse“. Ziel des Projektes ist es, Schülerinnen und Schülern einen leichten Einstieg ins Musizieren zu ermöglichen. Startpunkt ist dabei eine Vorstellung der Blasinstrumente am Ende des zweiten Schuljahres. Entscheiden sich Schülerinnen und Schüler dafür, ein Instrument erlernen zu wollen, werden sie ab dem dritten Schuljahr von erfahrenen Instrumentallehrern in Gruppenunterricht im gewünschten Instrument unterrichtet und spielen auch von Anfang an in einem Bläserklassen- orchester. Mit dem Wechsel auf eine weiterführende Schule verlassen die Schülerinnen und Schüler dann auch die Bläserklasse. Ab diesem Zeitpunkt können die Musikschüler ihr Instrument in Form von Einzelunterricht weiter erlernen und gleichzeitig im Schülerorchester des Orchestervereins Hostenbach gemeinschaftlich musizieren. 24 Kinder waren dies im Schuljahr 2019/20, dann 25 Kinder im Jahr darauf und 19 Kinder im Schuljahr 2021/22, so sind zurzeit etwa 40 Schüler und Schülerinnen aus den dritten und vierten Klassen der beiden Schulstandorte im Unterricht. Neun Kinder der Abgangsklasse des Schuljahres 2020/2021 spielen mittlerweile in einem eigenen Schülerorchester des Orchestervereins Hostenbach und präsentierten sich jetzt erstmals im Rahmen des Frühjahrskonzertes. Die Schüler der vierten Klassenstufen des Jahrgangs 2022 werden dann im Herbst in das Schülerorchester wechseln. Gleichzeitig werden dann wieder neue Schüler aus der dritten Klasse neu mit dem Erlernen eines Instrumentes beginnen.