Gaunerpech in Wadgassen : Kamera nimmt Einbrecher von allen Seiten ins Visier

Wadgassen Während der Täter die Wohnung nach Verwertbarem durchsucht, filmt ihn die Überwachungskamera.

Pech gehabt: Beim Einbruch in Wadgassen ist der Täter gefilmt worden. Jetzt gehen die Fahnder mit gleich drei Aufnahmen des Mannes an die Öffentlichkeit, um ihn zu überführen.

Wie ein Sprecher des Landespoliziepräsidiums am Montag (15. Juli) berichtet, war der Unbekannte bereits am Montag, 5. Mai, in die Wohnung eingestiegen. Gegen 22.30 Uhr filmte ihn eine Kamera, wie er sich im Parterre und im Obergeschoss nach Diebesgut umsah. Der Tatort die Straße Am Alten Schacht 12.