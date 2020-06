Kostenpflichtiger Inhalt: Vandalismus : Immer wieder Zerstörungen in der Marienkapelle Werbeln

Pastor Peter Leick und Petra Ahr beklagen Schäden, die vor allem nachts an deer Marienkapelle angerichtet werden. Foto: Ruppenthal

Wadgassen Sie ist ein Ort der Zuflucht für viele Menschen, die beten wollen, die einsam gelegene Marienkapelle in Werbeln. Doch immer wieder richten Rücksichtslose jede Art von Verwüstungen an.

66 Jahre ist die Werbelner Marienkapelle nun bereits alt, hat aber für viele Menschen nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. 1954 von dem damaligen Pastor Pater Wendelin Maas initiiert und vielen Spenden einheimischer Firmen und Werbelner Bürger erbaut, zieht sie auch in unserer Zeit die Menschen an. Viele Höhen und Tiefen hat sie dabei in den vergangenen sechseinhalb Jahrzehnten erlebt. Und immer wieder wurde sie Opfer von Diebstählen, Verschmutzungen, Beschädigungen und von Vandalismus. Derzeit nehmen diese unerfreulichen Übergriffe anscheinend wieder zu, wie Pastor Peter Leick erklärte.

Die attraktive Lage direkt am Waldrand etwas abseits vom Dorf neben dem Sportplatz ist Fluch und Segen zugleich. Zahlreiche Bürger kommen her, suchen Stille und Besinnung, beten zu Gott oder rufen die Hilfe der Jungfrau Maria an. Aber auch Spaziergänger und Wanderer verharren hierfür ein kurzes Weilchen und sinnieren dabei über Gott und die Welt.

Eine Ruhebank lädt zum Verweilen ein, lockt aber vor allem in den Abendstunden auch übermütige Jugendliche und aggressive Trunkenbolde an. Entsprechend präsentiert sich danach das Umfeld. Verschmutzt und zum Teil auch verwüstet, mit Abfällen aller Art übersät sorgt dann diese Szenarium für Ärger und Unverständnis bei Pastor Leick sowie Petra Ahr und Rita Mathieu.

Die beiden Damen pflegen seit etlichen Jahren mit viel Herzblut das Umfeld der Kapelle und sorgen regelmäßig auch in ihrem Innern für Sauberkeit und Ordnung. Sie haben die Nachfolge von Christa Windhausen angetreten, als diese altersbedingt das Arbeitspensum nicht mehr schaffte und nach Saarbrücken umzog. Mehr als einmal waren beide nahe daran, ihr Engagement verärgert einzustellen, wenn die Verschmutzungen, Beschädigungen und Diebstähle überhandnahmen.

Manch ein respektloser Zeitgenosse schreckte nicht davor zurück, auf dem Altar zu tanzen oder die Bänke aus der Tag und Nacht geöffneten Kapelle in die Grünanlagen davor zu verfrachten. Der Marienfigur wurden gar schon Kopf und Hände abgeschlagen. Und das Besucherbuch mit dem Bitten und Wünschen der Kapellenbesucher wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dummen oder obszönen Sprüchen verunstaltet.

Dank der Aufmerksamkeit der Anlieger der Zufahrtsstraße „Zum Mühlenbach“ konnte wiederholt Schlimmeres verhindert werden. Mehrfach mussten noch brennende Feuer in unmittelbarer Nähe der Kapelle gelöscht werden, um größere Schäden zu verhindern. Zudem sorgen auch falsch positionierte oder stark rußende Kerzen für unnötige Verschmutzungen oder Brandgefahren. Nicht im mer kommt die Polizei, wenn erboste Anlieger anrufen, allerdings wurde gerade in der jüngeren Vergangenheit die Streifentätigkeit vor allem während der Nachtstunden verstärkt. Positiv hat sich ausgewirkt, dass die derzeit wegen der Krötenwanderung gesperrte Zufahrt zum Sportplatz nun auch in der übrigen Zeit abends mit einer Schranke blockiert wird.

Erst im vergangenen Herbst wurde das Innere der Kapelle teilsaniert und aufgehübscht. „Umso stärker schmerzen diese unnötigen Übergriffe,“ sagt Pastor Peter Leick. „Da kann das Ehrenamt auch schon zur Qual werden,“ betont Petra Ahr, die sich bislang aber immer wieder dazu durchgerungen hat, ihr Engagement fortzuführen, auch wenn sie zuweilen den Zuspruch oder gar die Unterstützung so mancher Mitbürger vermisst.