Beratung nach Absprache möglich : Sparkasse in Wadgassen vorläufig nur eingeschränkt dienstbereit

Sparkasse in Wadgassen vorläufig nur eingeschränkt dienstbereit

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Wadgasser Zweigstelle der Kreissparkasse Saarlouis ist dort der Betrieb nur eingeschränkt möglich. Foto: Ruppenthal

Wadgassen Nach dem Anschlag auf einen Geldautomaten der Kreissparkasse Saarlouis in Wadgassen ist die örtliche Geschäftsstelle vorläufig nur eingeschränkt dienstbereit, teilt die Sparkasse mit. Kundenberatungen vor Ort sowie per Video sind auch weiterhin nach Terminabsprache möglich.

Durch den Anschlag wurde der Selbstbedienungsbereich stark beschädigt. Zurzeit laufen die Aufräumarbeiten. Wann die Geschäftsstelle und der SB-Bereich wieder komplett eröffnet werden können, steht noch nicht fest, heißt es in der Pressemitteilung. Nächstgelegene SB-Geräte finden Kundinnen und Kunden beispielsweise in Schaffhausen, Differten oder Bous. Eine Übersicht über die Automatenstandorte der KSK findet sich auf der Homepage. Den Kunden der Geschäftsstelle Wadgassen stehen alle übrigen Geschäftsstellen sowie rund um die Uhr auch das umfangreiche Angebot an digitalen Services über die Internetfiliale, mittels Onlinebanking oder der Sparkassen-App zur Verfügung.