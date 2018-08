Kneipp-Gemeinschaft fährt nach Bad Bergzabern

Wer das Thermalbad nicht besuchen möchte, hat die Möglichkeit, in der Altstadt und in den Parkanlagen zu bummeln.

Der Bus der Firma Müllenbach fährt wie folgt ab: 12.30 Uhr am Luxemburger Hof in Bous, 12.35 Uhr in der Lindenstraße in Wadgassen, 12.40 Uhr im Waldwinkel in Schaffhausen, 12.45 Uhr an der Glück-Auf-Halle in Hostenbach, 12.50 am Denkmal in Hostenbach und 12.55 Uhr an der Grube (ehemals Schlecker) in Hostenbach. Die Fahrt mit Eintritt ins Thermalbad kostet 28 Euro, ohne Eintritt 18 Euro.

Anmeldung bei Jutta Becker, Telefon (0 68 34) 44 81, oder Marlies Blum, Telefon (0 68 34) 49 01 51.

