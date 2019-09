Kirche : Eine Reliquie aus Prag für Wadgassen

Wadgassen Ohne den Ordensgründer Norbert von Xanten hätte es den Ort Wadgassen vielleicht nie gegeben. Ab sofort ist der Heilige in der Kirche leibhaftig präsent. Eine Pilger-Gruppe überführte dieser Tage eine Reliquie aus Prag ins Saarland.

45 Pilger haben eine Reliquie des heiligen Norbert von Xanten aus dem Prager Kloster Strahov nach Wadgassen überführt. Die winzigen Gebeine-Reste des früheren Erzbischofs von Magdeburg werden nun in der katholischen Kirche Maria Heimsuchung in einer kleinen Monstranz aufbewahrt. „Die Reliquie dient der Verehrung und dem Segen in unseren Gottesdiensten“, teilt Pfarrer Peter Leick mit. Somit sei der heilige Norbert jetzt als Fürsprecher im Ort leibhaftig präsent. Geplant ist, die Reliquie im Januar 2020 den Gläubigen in einem Festgottesdienst öffentlich vorzustellen.

Zuvor formulierten Pastor Leick und Hartmann mit Zustimmung des Trierer Bischofs Stephan Ackermann und auf Basis der kirchlichen sowie geschichtlichen Zusammenhänge einen Antrag an den Abt des Klosters in Prag. Darin baten sie um Zuteilung einer Reliquie des heiligen Norbert. So kam es in einem Gedenkgottesdienst im Kloster Strahov, zelebriert von Pfarrer Leick gemeinsam mit Abt Daniel Janácek und dem evangelischen Pfarrer der Kirchengemeinde Kölln im Köllertal, Joachim Conrad, zur Übergabe. „Es war ein ergreifender Gottesdienst in der Klosterkirche, in dessen Verlauf Abt Janácek die Reliquie unter dem Sarkophag des heiligen Norbert an unseren Pastor überreichte“, erinnert sich Hartmann. „Die Messe mit der Reliquien-Übergabe rührte mich und viele weitere Mitreisende zu Tränen“, erzählt Heribert Schiffer, Ortsvorsteher von Werbeln.