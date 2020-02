Faasend : Bei der Galasitzung der Peikler bleibt kein Auge trocken

Sie strapazierten die Lachmuskeln bei den Peiklern in der Bütt: „De Krummler und dat Kleen“ alias Tanja und Albert Sieger. Foto: Alexandra Broeren

Differten Wenn die Peikler Sitzung halten, dann bleibt kein Auge trocken. Glanzvolle Showtänze, fetzige Büttenreden und viele Lieder zum Mitsingen und Mitschunkeln haben am Wochenende die Stimmung in der voll besetzten Differter Bisttalhalle mehr als einmal zum Siedepunkt gebracht.

Das Tolle daran, bis auf einen einzigen Gastbeitrag von Dieter Simon aka dem Bouser Hamp haben die Peikler das rund viereinhalbstündige Programm der Galakappensitzung komplett aus eigenen Reihen gestemmt. Da jagte ein Highlight das andere: Klassische Gardetänze wechselten sich ab mit tollen Showtänzen. Die Differter Nachwuchsgardemädchen hatten sich in diesem Jahr Disneys Tierwelt zum Vorbild genommen, die Junioren die vier Elemente. Vielbejubelt vor allem die Funken mit ihrem Gladiatorentanz. Urkomisch dagegen das Peikler Männerballett, das aus den 90er Jahren hereingeschneit kam und die Deiwelsweiber, die im Strandkleid erfolgreich einer Schlechtwetterfront trotzten. Riesenbeifall gabs auch für die Peikler-Stars in der Bütt: Für das „Hochzeitspaar“ Albert Sieger und Willibald Becker, für Klaus Federspiel in der Rolle eines gestressten Ehemanns, für den „Krummler und dat Kleen“, für Erich und Monika Meyer als Hausmeisterpaar, für „Heckenmoblasch Gret“ alias Norma Hewener, und Frank Schmidt als „dummer August“.