Fußball Mit Erhardt soll es in Hostenbach aufwärts gehen

Gibt es nach zwei schweren Jahren ein „Happy End“ für die SF Hostenbach? Vergangene Saison stieg der Club als Schlusslicht aus der Fußball-Landesliga West ab. Auch in der Bezirksliga Saarlouis waren die Hostenbacher in der aktuellen Runde lange Zeit Letzter – nur der FC Ensdorf, der seine Mannschaft vor der Saison wegen Spielermangels zurückgezogen hatte (wir berichteten) und in der Tabelle mit null Punkten geführt wird, stand noch dahinter. Der Absturz in die Kreisliga drohte.