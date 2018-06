später lesen Jahrgangstreffen Jahrgang ’42 läuft zur Reiterklause Teilen

Twittern







Der Jahrgang 1942 Differten /Friedrichweiler führt sein nächstes Treffen am Freitag, 15.Juni, durch. Zum Spaziergang findet man sich um 16 Uhr an der Marienkapelle ein. Einkehr ist dann ab 17 Uhr in der Reiterklause. Von Heribert Pfeiffer