Senioren : Jahrgang 1938 wandert zusammen

Der Jahrgang 1938 Differten/Friedrichweiler führt seine nächste Waldwanderung am Dienstag, 11. Juni, durch. Treff ist um 15 Uhr an der Marienkapelle. Ein gemütliches Beisammensein in der „Reiterklause“ schließt sich an.