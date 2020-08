250- bis 300-Kilogramm-Kerl : Hirsch aus Wildpark in Wadgassen geklaut

Hirsch aus Wildpark in Wadgassen geklaut

Saarlouis Im Wildpark in der Friedhofstraße in Wadgassen-Differten ist ein Hirsch geklaut worden: sechs Jahre alt, Gewicht etwa 250 bis 300 Kilogramm.

Im Wildpark in der Friedhofstraße in Wadgassen-Differten ist ein Hirsch entwendet worden, wie die Polizei Saarlouis mitteilte. Der Hirsch sei in der Nacht von Freitag, 28. August, auf Samstag, 29. August, geklaut worden. Laut dem Poizeibericht wäre der Hirsch sechs Jahre alt und hätte ein Gewicht von etwa 250 bis 300 Kilogramm.