Schläger womöglich auch Sachbeschädiger : Haustür-Angreifer von Differten könnte auch in Bankfiliale gewütet haben

Differten Der junge Mann, der am Pfingstmontag drei Menschen in Differten angegriffen hat, könnte laut Polizei auch eine Sachbeschädigung auf dem Gewissen haben.

Der Mann im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, der am Pfingstmontag in Differten drei ältere Hausbewohner angegriffen hat, könnte laut Polizei auch für eine Sachbeschädigung verantwortlich sein. In der Filiale Differten der Kreissparkasse Saarlouis könnte der Mann in der Nacht auf Dienstag ein Bankingterminal umgeworfen und beschädigt haben. Die Personenbeschreibung des Angreifers und des Täters in der Sparkasse ähneln sich.