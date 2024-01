Hallenfußball Zwischen Turnier-Marathon und Trainer-Suche

In der Glück-Auf-Halle in Hostenbach wird es ab diesem Freitag nur so von Fußballern wimmeln. Denn dort veranstaltet der Förderverein des Bezirksligisten SF Hostenbach sein Hallenmasters-Qualifikationsturnier um den „Meine-VVB“-Cup. Dabei werden 38 Wertungspunkte vergeben. Die 18 Mannschaften, die bei dem Turnier antreten, sind aber nicht die einzigen, die um Punkte kämpfen. An diesem Samstag und Sonntag finden zudem von 9 bis 14 Uhr Jugendturniere statt. Außerdem wird an diesem Samstag um 14 Uhr ein AH-Turnier beginnen. „Insgesamt werden wir 51 Teams in der Halle haben“, berichtet der Vorsitzende Dirk Moritz.