Göttlicher Beistand für Fußball-Fans

In Fußballtrikots, zumeist von der deutschen Nationalmannschaft, mit Fähnchen und Ball kamen sie am Samstagabend in Scharen.

Und hätte man Pastor Peter Leick ganz in schwarz noch für den „Schiedsrichter“ halten können, outete er sich dann während der Messe in hellem Priester-Talar als echter Fußballfan. Kein Wunder, stehen doch auch sein oberster kirchlicher Chef, der Papst und seine beiden letzten Vorgänger, dem Sport durchaus positiv gegenüber. Vor der Messe wurde in der Kirche sogar ein wenig gekickt, bevor dann Pastor Leick mit seiner „Mannschaft“ in sein Stadion „Herz Jesu“ einmarschierte. Auch gesanglich wurde der Gottesdienst von den kleinen Fußballern mitgestaltet. Die WM kann also starten.