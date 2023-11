Im Kulturhaus Hostenbach Glasspatzen heben ab in die neue Session

Seit dem 11.11. lief der Countdown für die neue Fastnachtskampagne und am vergangenen Samstag war es dann soweit: Die Karnevalsgesellschaft (KG) Die Glasspatzen zündete die Triebwerke für den Start in die neue Session, die unter dem Motto „Der Glasspatz feiert wie noch nie – Faasend in der Galaxie“ steht. Als Startrampe hatten die Glasspatzen in diesem Jahr das Kulturhaus Hostenbach gewählt, Landeplatz war die bekannt stimmungsvolle Faasendbühne des Vereins.