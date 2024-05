Dorfladen Neueröffnung in Gisingen – „Saargau Café & Lädchen“ soll zum Treffpunkt werden

Gisingen · Der frühere Dorfladen in Gisingen wird am Freitag als „Saargau Café & Lädchen“ wiedereröffnet. Wie die neue Inhaberin Ilka Grünewald-Oppels den Laden als Treffpunkt und die Nahversorgung der Bevölkerung erhalten will.

08.05.2024 , 18:17 Uhr

Ilka Grünewald-Oppels freut sich auf die Neueröffnung ihres „Saargau Café & Lädchens“ am Freitag, 10. Mai, ab 10 Uhr. Unser Foto zeigt sie in dem Teil des früheren Ladens, in dem jetzt das Café untergebracht ist. Foto: Oliver Morguet

Von Oliver Morguet