Was kann im Kreis Saarlouis noch stattfinden? : Kommunen sagen alle Veranstaltungen in ihren Hallen ab

Kommunen sagen alle Veranstaltungen in ihren Hallen ab

Was kann im Kreis Saarlouis noch stattfinden?

Wadgassen Die Bürgermeister der 13 Kommunen des Kreises Saarlouis haben sich auf eine gemeinsame Corona-Linie geeinigt: Veranstaltungsabsagen bei sämtlichen kommunalen Veranstaltungen im Landkreis Saarlouis.

Die Bürgermeister im Landkreis Saarlouis sagen alle eigenen Veranstaltungen in kommunalen Hallen wegen des Corona-Virus komplett ab und prüfen alle anderen Veranstaltungen nach strengem gemeinsamem Leitfaden. Um ein einheitliches Vorgehen im Kreis Saarlouis zu gewährleisten, haben sich am Mittwochabend kurzfristig die Bürgermeisterin und Bürgermeister im Landkreis Saarlouis zu einer Sonder-Kreisgruppensitzung getroffen und bis in den späten Abend ein gemeinsames Vorgehen vereinbart.