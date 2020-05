Ausflugsziele : Ab Vatertag öffnen Biergärten am Naturbad Wadgassen und die Wildparkhütte wieder

Ab Vatertag öffnen Biergärten am Naturbad Wadgassen und die Wildparkhütte wieder

Wadgassen Der Biergarten im Parkbad Wadgassen öffnet am Mittwoch wieder, ebenso die Wildparkhütte in Differten. Schwimmen ist im Parkbad derzeit noch nicht gestattet.

Ab Mittwoch, 20. Mai, öffnet neben der Wildparkhütte in Differten auch der Gastronomiebereich (Biergarten) des Parkbades und die angeschlossene Minigolf-Anlage inklusive des daneben befindlichen Kinderspielplatzes wieder. Zusätzlich wurden für beide Betriebe die Möglichkeiten für kontaktloses Bezahlen neu eingerichtet, ein Plus bezüglich Corona-Eindämmung beim Kundenkontakt, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte. Wir haben nicht nur ein überzeugendes Hygienekonzept vorgelegt“, sagt Toni Schneider, Chef des Wadgasser Bäderbetriebes, „sondern mussten auch Überlegungen anstellen, wie man Biergarten und Minigolfanlage für die Kunden pandemiegerecht führen kann.“ Damit die erforderlichen Kontaktbeschränkungen, die allgemein gültigen Hygieneregeln auf dem Betriebsgelände und im Wartebereich eingehalten werden können, laufen seit vergangenem Wochenende die Vorbereitungen auf Hochtouren. Für die Betriebsgenehmigung durch das Ordnungsamt war es auch wichtig, dass das Betreiben der drei genannten Teilbereiche nach den gängigen Hygiene-Grundregeln und nebeneinander gewährleistet werden kann.