Auch diesmal engagiert sich in der Vorweihnachtszeit der Friedrichweiler Frisörsalon Jens und Gaby Kaeff „Haar-Etage“ in der Differter Straße 12 für ein soziales Anliegen. Am Samstag, 15. Dezember, wird der erarbeitete Erlös samt Trinkgeldern der Aktion Lowe- Syndrom zur Verfügung gestellt.