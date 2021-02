Kommentar zur SVolt-BI : Fragen sind erst mal nur Fragen

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: SZ/Robby Lorenz

Kaum plant mal wer ein bisschen was, schon gibt es wen, den ärgert das – kaum verwunderlich, wenn in leichter Variation eines Wilhelm-Busch-Zitats dies einer Bürgerinitiative entgegengerufen wird. Und außerdem sind die Zahlen in diesem Fall alles andere als ein bisschen: Zwei Milliarden Euro Investition, 2000 Arbeitsplätze.

Gigantisch, was sich da an Perspektiven auftut.

Eine Frage ist aber trotzdem eine Frage. Sie zu stellen ist erfreulicherweise in unserem Land erlaubt. Oft genug führen Fragen zu besseren Ergebnissen und gelegentlich hilft kritisches Nachfragen, allzu leichtfertiges Durchwinken zu verhindern. Dem Anlieger eines riesigen Neubaus darf deshalb nicht von vornherein die Haltung „Eigennutz vor Gemeinwohl“ oder die Anwendung des St.-Florian-Prinzips angehängt werden.