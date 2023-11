Weihnachtsmarkt Wenn der Nikolaus mit dem Traktor kommt

Friedrichsweiler · Auf Hochtouren laufen in Friedrichweiler die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag, 25. und 26. November. So klein auch der Wadgasser Ortsteil mit seinen gerade einmal 13 Vereinen und 850 Einwohnern ist, so fein sind die gemeinsamen Aktivitäten der Vereins- und Dorfgemeinschaft, wie zuletzt der imposante Kirmesumzug mit über 300 Menschen entlang der Straßen zeigte.

22.11.2023 , 15:21 Uhr

Manfred Spies (von rechts), Manuel Färber, Alfred Müller, Erik Ahr und Konrad Zapp beim Dekorieren der Traktoren. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal