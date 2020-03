Feuerwehr : Feuerwehr Wadgassen zieht Bilanz

Wadgassen Beim Neujahrsempfang gab es traditionell die Einsatzstatistik und Ehrungen verdienter Kameraden.

In der Feierstunde durften dann auch die obligatorischen Beförderungen nicht fehlen: Michelle Theobald, Laura Deinert, Löschbezirk Mitte (Übernahme in den aktiven Dienst), Justin Hoffmann, Differten, Jonas Büch, Friedrichweiler, Anne Hunsdorfer, Philipp Wilhelm, Leo Wedenroth, Florian Bachmann, Löschbezirk Mitte (Feuerwehrmann/-frau), Lucas Schug, Löschbezirk Mitte (Oberfeuerwehrmann), Tobias Wagner, Friedrichweiler, Angela Weisgerber, Dominic Franzen, Kristina Decker, Löschbezirk Mitte, Alexander Ehring, Werbeln (Hauptfeuerwehrmann/-frau), Florian Trampisch, Löschbezirk Mitte (Oberlöschmeister), Ansgar Schlemmer, Christian Kirsch, Löschbezirk Mitte (Brandmeister), Dirk Schirra, Differten, und Michael Levacher, Löschbezirk Mitte (Oberbrandmeister).

Neben den üblichen Einsätzen und Übungen war die Wadgasser Feuerwehr zudem beim Rathaussturm in Wadgassen, beim Abtei-Race, beim Sommer Open Air und beim Oktoberfest in Werbeln zur Unterstützung der Gemeinde im Einsatz. Im Laufe des Jahres wurde die Wadgasser Wehr mit einem neuen Gerätewagen Logistik sowie mit Wärmebildkameras ausgestattet. Für 2020 steht nun die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagen für den Löschbezirk Mitte an. Zudem laufen die Planungen für das Löschfahrzeugs 10 für den Löschbezirk Werbeln. Nachdem im vergangenen Jahr ein Teil der Wehr bereits mit neuen Einsatzhosen und -jacken ausgestattet wurde, steht für 2020 die weitere Anschaffung von neuen Einsatzkleidern und der neuen Tagesuniformen an. Kreisbrandinspekteur Bernd Paul wies in seiner Ansprache auf die ständig wachsenden zeitlichen wie technischen Anforderungen für die Feuerwehren hin. Bürgermeister Sebastian Greiber würdigte das Engagement der Wadgasser Feuerwehrleute als unbezahlbaren Dienst an der Gemeinschaft und dankte ihnen für ihren immensen Einsatz. Im Mittelpunkt dieses Neujahrsempfangs für die Wadgasser Feuerwehr und das Rote Kreuz standen traditionell Beförderungen und Ehrungen.