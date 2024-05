Zimmerbrand Lindenstraße nach Feuerwehreinsatz gesperrt

Wadgassen · Alarm am späten Sonntagabend für den Löschbezirk Süd der Feuerwehr Wadgassen. Gegen 23 Uhr Uhr wurde ein Zimmerbrand in der Lindenstraße, der Hauptdurchgangsstraße von Wadgassen, gemeldet. Beim Eintreffen der vier Löschfahrzeuge liegt Brandgeruch in der Luft.

20.05.2024 , 15:16 Uhr

Durch ihr schnelles Eingreifen hat die Feuerwehr Wadgassen einen größeren Wohnhausbrand verhindern können. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal