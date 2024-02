Brand am Dienstagabend Wohnhaus in Wadgassen steht in Flammen (mit Fotos)

In der Hauptstraße im Ortsteil Differten in Wadgassen (Landkreis Saarlouis) ist am Dienstagabend ein Wohnhaus in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ging der Alarm gegen 22 Uhr ein. Die Einsatzkräfte, darunter die Feuerwehr Wadgassen, hatten vor Ort alle Hände voll zu tun: Die Flammen griffen auf das Dach über, Flammen und Rauch schlugen meterhoch in den Himmel.