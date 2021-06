Aktion von Bürgerinitiative geplant : Fakelmahnwache gegen SVolt-Pläne

So soll eines der neuen Gebäude der geplanten SVolt-Ansiedlung in der Region einmal aussehen. Foto: SVOLT

Friedrichweiler Mit einer zwei Kilometer langen Mahnwache will die Bürgerinitiative Friedrichsweiler am Wochenende gegen die in der Region geplante Ansiedlung der SVolt-Batteriefabrik protestieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexandra Broeren

(xan) Um gegen die geplante Ansiedlung der Batteriefabrik SVolt zu protestieren, veranstaltet die Bürgerinitiative Friedrichsweiler an diesem Samstagabend, 12. Juni, in der Zeit von 21.30 Uhr bis 23 Uhr eine Fackelmahnwache auf einer Strecke von zwei Kilometern an der Ortsdurchgangsstraße.

Die Bürgerinitiative bemängelt den zu geringen Abstand zu den Wohnorten Friedrichweiler und Überherrn durch die geplante Fabrik, die „Umzingelung“ von Friedrichweiler durch das „Mega-Industriegebiet“, den „Wortbruch der Politik“ zur versprochenen Transparenz sowie die Größe der benötigten Fläche, die von ursprünglich 54 Hektar inzwischen auf über 100 Hektar gestiegen sei. Außerdem habe die Politik das Versprechen einer emissionsfreien Fabrik gegeben. Dies gelte es auch weiterhin einzuhalten, forderte die Bürgerinitiative.

Jeder Haushalt in Friedrichsweiler habe inzwischen eine kostenlose Fackel erhalten, wer keine erhalten hat, kann diese an drei Fackelständen auf der Strecke abholen. Weitere Fackeln können ebenfalls dort für zwei Euro gekauft werden. Gäste aus Überherrn und anderen Orten sind gerne gesehen, heißt es.