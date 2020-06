Selina Spettel, hier mit Patrik Feltes von der Gemeinde, lieferte in den vergangenen Monaten rund 200 Bestellungen aus. Weitere sollen folgen. „Uns sind unsere Kunden ans Herz gewachsen, deshalb machen wir weiter.“ Foto: BeckerBredel

Wadgassen Gemeinde Wadgassen zieht sich wegen gesunkener Nachfrage zurück, Reisebüro hält den Service aber aufrecht.

Drei Monate konnten sich Bewohner der Gemeinde Wadgassen während der Corona-Zeit Lebensmittel liefern lassen, wenn sie nicht nach draußen durften (etwa wegen Quarantäne) oder wollten (Gesundheitsrisiken). Anwohner riefen bei der Gemeinde an, gaben an, welche Lebensmittel benötigt werden, die Liste wurde an den Edeka-Markt gesendet und Mitarbeiter eines Reisebüros holten die Einkäufe ab und transportierten sie zu den Haushalten.