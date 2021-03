Kostenpflichtiger Inhalt: Einweihung : „In der Champions League der Schulbistros“

Vor der Essensausgabe des neuen Schulbistros: Landrat Patrik Lauer (rechts) mit Schulamtsleiterin Silke Hans, Baumamtsleiterin Monika Braun, Koordinator Philipp Schmidt (Schule), Dezernentin Margit Jungmann, Schulleiter Ralf Frank und Sergej Hammel vom Bauamt. Foto: Oliver Morguet

Hostenbach Der Landkreis hat am Dienstag das Bistro für die Gebundene Ganztagsschule an der Bisttalschule, der Gemeinschaftsschule Wadgassen-Bous, am Standort Hostenbach, offiziell eröffnet.