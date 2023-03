Ohne Erlaubnis Werbelner errichtet Stahltor auf der Straße

Irren ist menschlich, kann aber teuer werden. Vor Fasnacht stand am Ende der Memeler Straße in Werbeln auf einmal ein großes eisernes Tor. Nicht die Gemeinde, sondern ein Anlieger hatte es aufgestellt, zuvor Löcher in die Straße gebohrt und es dann sachgerecht einbetoniert. Damit wollte er, sagt Ortsvorsteher Herbert Schiffer, eine Überquerung seines Grundstücks verhindern. Da irrte aber der Anlieger, denn der asphaltierte Feldwirtschaftsweg – im Volksmund „Europastraße“ oder auch „Eiserner Turm“ genannt – gehört überhaupt nicht zu seinem Grundstück, ist vielmehr im Besitz der Gemeinde und verbindet die Ludweiler Straße und den Kohlenbauer Weg. Die Konsequenz war klar: Bürgermeister Greiber und die Gemeinde ließen das Tor vom Bauhof wieder schnellstens entfernen. Neben den Kosten für die Herstellung des Tores kommen nun auch noch die Verwaltungs- und Beseitigungskosten auf den Verursacher zu.