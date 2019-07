Feuerwehreinsatz : Einfamilienhaus in Wadgassen bei Feuer fast völlig zerstört

Wadgassen Eine Familie ist obdachlos, eine Feuerwehrfrau wird verletzt, und ein Hund wird vermisst. Das ist die betrübliche vorläufige Bilanz eines Wohnhausbrands in Wadgassen.

Kapitaler Wohnhausbrand in Wadgassen: Ein Einfamilienhaus wurde am Mittwochabend durch ein Feuer weitgehend zerstört. Als die Feuerwehren aus Wadgassen und Bous an der Brandstelle am Ende einer engen Sackgasse in der Bergstraße an der Brandstelle eintrafen, stand das Gebäude in Vollbrand. Eine schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Ein Innengangriff war zunächst nicht möglich.