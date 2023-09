Serie Feines aus der Region mit „Ebbes von hei!“ „Ebbes von hei!“-Genussmarkt in Wadgassen

Am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 30. September und 1. Oktober veranstaltet das Outlet-Center in Wadgassen mit seinen zahlreichen Fachgeschäften sein Herbstfest mit verkaufsoffenem Sonntag. In diesem Rahmen findet auf dem zentralen Platz ein „Ebbes von hei!“-Genussmarkt mit ausgesuchten Ausstellern statt. Geboten wird ein hochwertiges Angebot an regionalen Produkten sowie Essens- und Getränkeangeboten von Partnern der Regionalinitiative „Ebbes von Hei!“. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.