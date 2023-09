Tag der DLRG in Wadgassen „Wir sind Hilfsorganisation und Sportverein“

Was macht eigentlich die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)? Diese Frage beantwortete am vergangenen Samstag die DLRG Bezirk Saarlouis beim ersten Tag der DLRG im Parkbad in Wadgassen. „Wir wollen heute einmal die gesamte Bandbreite unserer Organisation zeigen“, erklärte Tobias Wagner, stellvertretender Bezirksleiter der DLRG im Landkreis Saarlouis. Dafür kamen die sechs Ortsverbände mit rund 90 Mitgliedern in das Naturfreibad und präsentierten die Wasserrettung hautnah.