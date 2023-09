Rettungsschwimmen Vier Weltrekorde für Wadgasser Rettungsschwimmer

Auch am zweiten Tag hielt die Medaillenflut an. Über 50 Meter Retten einer Puppe gewann Adrian Mang wie am Vortag mit einer starken Leistung die Silbermedaille in der AK 30. Noch besser machte es erneut Michael Meik in der AK 65. Er siegte mit großem Vorsprung und schwamm erneut Weltrekord. Auch der zweite Platz ging durch Dieter Hack an die DLRG-Ortsgruppe Wadgassen. Zusammen holten die beiden außerdem mit Dietmar Klee und Georg Günther in der Puppenstaffel der AK 230 eine weitere Goldmedaille ins Saarland. Der erfolgreiche Tag wurden noch mit Bronze der Wadgasser Mannschaft in der AK 200 abgerundet – hier schwammen Roland Konietzny, Jan Woysch, Volker Bersal und Stephan Ehre.