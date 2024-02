Maria Heimsuchung erhält neues Bildnis Gemeinde erhält Bildnis des Heiligen Wolfram

Als sich vor zwei Jahren Pfarreien der ehemaligen Pfarreiengemeinschaft Wadgassen zur neuen Pfarrei „Sankt Wolfram“ zusammenschlossen, wählte man seinerzeit ganz bewusst den Gründungsabt der ehemaligen Prämonstratenserabtei Wadgassen zum Schutzpatron. Beim diesjährigen Patronatsfest der noch jungen Pfarrei präsentierte Pastor Peter Leick im Rahmen eines vom Kirchenchor mitgestalteten Festhochamtes am Namenstag des heiligen Wolfram am 25. Januar der Gemeinde ein neues Bildnis des Schutzheiligen, das zukünftig eine Stirnwand im Frontbereich der Kirche „Maria Heimsuchung“ zieren soll. Mit einem Beamer projizierte Kurt Malter den vom Trierweiler Jonas Hammen geschaffenen Entwurf an den dafür vorgesehenen Wandbereich, um den Gottesdienstbesuchern einen realistischen Eindruck zu ermöglichen.